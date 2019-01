Il Psg tenta Mandzukic: la Juve ha l’intesa. E Benatia…

Il Psg è sulle tracce di Mandzukic, tante offerte anche per Benatia. La Juve però non lascerà andare i due

Il Psg tenta il colpaccio Mario Mandzukic. Il centravanti croato della Juventus, uno dei segreti vincenti dei bianconeri, è finito nel mirino del club francese. Idolo dei tifosi, il croato non lascerà la Juventus. La società bianconera, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha già un’intesa con il giocatore per il rinnovo del contratto fino al 2022. Pronto il rinnovo del contratto per l’attaccante ex Atletico Madrid e Wolfsburg. Marione sta disputando la sua miglior stagione da quando è in Italia e potrebbe chiudere la carriera in bianconero.

Attenzione poi al futuro di Benatia. Desti­ nazione gradita sarebbe il Mi­lan (il marocchino piace molto a Gattuso), che però ha altre priorità sul mercato in questo momento. La posizione della Juventus è chiara: non sono ar­rivate offerte per Benatia né lui ha chiesto di essere ceduto, in ogni caso a gennaio non si muove. «Non penso che andrà via, è un giocatore importante, ha disputato sei partite, in alcune occasioni non stava bene, ma darlo via sarebbe una follia. Gli sfoghi fanno bene e poi le cose si rimettono subito a posto» ha detto Allegri. Il tecnico non vuole perdere il difensore e sarà accontentato.