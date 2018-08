Mandzukic-Juve: pronto il rinnovo a vita

Mario Mandzukic è pronto a rinnovare a vita il suo contratto con la Juventus. Nuovo accordo in vista con i bianconeri?

Mario Mandzukic era sul piede di partenza in estate e probabilmente aveva già iniziato a preparare la valigia ma Massimiliano Allegri ha bloccato tutto. Troppo fondamentale l’apporto di Marione per la sua Juventus, specie dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il croato può essere il partner ideale per il portoghese e Max Allegri lo sa e per questo ha chiesto alla dirigenza di trattenerlo. Sono arrivate diverse offerte, in particolare dal Manchester United, ma la Juve ha deciso di puntare ancora una volta su MM17.

Il centravanti croato è l’idolo incontrastato dei tifosi bianconeri e vuole restare alla Juventus a lungo. Il giocatore ex Wolfsburg ha un grande rapporto con l’ambiente, è uno dei leader dello spogliatoio e ha la stima di Max Allegri: tutti ingredienti che potrebbero anche portare a un rinnovo a vita con la Juventus. Secondo Tuttosport, la Juve starebbe pensando di prolungare l’accordo con Mandzukic. L’attuale contratto scadrà nel 2020 (è stato rinnovato lo scorso anno). Mario guadagna 5 milioni di euro netti e potrebbe prolungare la sua esperienza in bianconero. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità e a tempo debito si inizierà a parlare del suo contratto.