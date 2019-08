Mario Mandzukic si è regolarmente presentato alla Continassa per l’allenamento: sfuma il trasferimento in Inghilterra

Dopo il no di Paulo Dybala, è arrivato anche il no di Mario Mandzukic. I due attaccanti della Juve hanno gentilmente declinato le offerte arrivate da Tottenham e Manchester United e, per il momento, rimangono a Torino.

L’attaccante croato è arrivato da pochi minuti alla Continassa per l’allenamento pomeridiano con la Juventus. E’ sfumato definitivamente il suo trasferimento al Manchester United, club ancora alla ricerca dell’erede di Romelu Lukaku.