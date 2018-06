Agüero Juventus, ecco le prime voci di mercato sulla punta del Manchester City qualora partisse Higuain. Non se ne andrà, invece, Mandzukic

La Juventus esulta perché, se è vero che Claudio Marchisio è in partenza, Mario Mandzukic può rimanere in bianconero. Non c’è troppa sicurezza attorno a Gonzalo Higuain, per questo si fanno molti nomi per una possibile sostituzione. Sergio Agüero è uno di questi, secondo Tuttosport. Il centravanti del Manchester City potrebbe dire addio alla Premier League e piace alla Juve. Un attaccante del genere farebbe comodo a molti, considerato anche che Agüero ha una media gol impressionante. Il problema è dato dai costi dell’affare: il Kun vale settanta milioni di euro e ha un ingaggio da dodici milioni all’anno, troppi.

Se per Agüero le notizie in arrivo non sono favorevoli, per Mandzukic invece gli juventini possono sorridere. Il croato sembrava in partenza fino a qualche settimana fa, ma la riconferma di Massimiliano Allegri ha bloccato ogni discorso sulla sua eventuale cessione. Mandzukic è uno dei paladini della curva della Juventus e i tifosi bianconeri sono ben contenti di vederlo ancora in squadra. Lo volevano in Oriente e anche in Premier League, ma non partirà. L’unico imprevisto è una maxi-offerta per l’ex del Bayer, in quel caso allora la Juve potrebbe cederlo, ma è un’ipotesi difficile.