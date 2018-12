La Roma potrebbe cedere Kostas Manolas senza la qualificazione alla Champions: la Juventus sarebbe pronta a sfruttare l’occasione

La Roma ha 20 punti in classifica e si trova attualmente al settimo posto. I giallorossi dunque, al momento, sarebbero fuori dalla Champions League. In caso di mancata qualificazione alla Champions (i tifosi romanisti sono autorizzati a fare gli scongiuri) potrebbe esserci una sorta di rivoluzione in casa romanista e uno dei primi a fare le valigie potrebbe essere KostasManolas. Il difensore greco classe ’91 si sta confermando, ancora una volta, a grandi livelli e potrebbe lasciare il club giallorosso qualora non dovesse riuscire a centrare la qualificazione nell’Europa che conta.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Kostas Manolas potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti per sistemare il bilancio in caso di mancata qualificazione alla Champions. Il difensore greco ha molto mercato, è nel vivo della sua attività (è un classe ’91), e potrebbe decidere infatti di lasciare la capitale per andare a giocare in un top club. Tra i club interessati la Juventus. I bianconeri hanno già tentato l’approccio con il giocatore greco nel recente passato e potrebbero tornare all’assalto, cedendo uno tra Benatia e Rugani (o tutti e due) e ingaggiando Manolas.