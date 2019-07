Maradona accoglie De Rossi al Boca Juniors: «Tu sarai come il miracolo di San Gennaro»

Diego Armando Maradona accoglie così Daniele De Rossi al Boca Juniors. Le parole dell’ex Pibe de Oro

Arriva un’altra testimonianza di stima e affetto per il passaggio di Daniele De Rossi al Boca Junior. Direttamente da chi ha fatto la storia degli Xeneizes, come Diego Armando Maradona. Le sue parole:

«Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui puoi stare tranquillissimo, sia per il Boca che per me. Ti vogliamo subito, vieni qua! Sappi che tu che indossi la maglia del Boca è come il sangue di San Gennaro che liquefà. Ci vediamo presto, ti mando un bacio. Ti aspettiamo»