Maradona dice addio ai Dorados per motivi di salute

Diego Armando Maradona, che ha sfiorato la promozione per due volte, ha dovuto salutare i messicani per motivi medici

La notizia era nell’aria già da qualche tempo ma ora è ufficiale: Diego Armando Maradona non sarà più l’allenatore dei Dorados. Dopo aver sfiorato per ben due volte la promozione nella massima serie messicana, l’argentino saluta la squadra per motivi di salute. In programma, infatti, ci sono due interventi chirurgici, uno alla spalla e l’altro al ginocchio.

«Insieme abbiamo stupito il mondo, abbiamo dimostrato che il calcio è tutta una questione di passione e di cuore, sarai sempre un Dorado, grazie per tutto Diego» ha twittato il club.