Rolando Maran ha rinnovato il suo contratto con il Cagliari. Rinnovo triennale per l’allenatore dei sardi: è ufficiale

Rolando Maran ha firmato un nuovo contratto di tre anni con il Cagliari. Contratto fino al 2022 per l’allenatore dei sardi, che ha condotto la formazione rossoblù verso una tranquilla salvezza. I sardi, che hanno ufficializzato pochi istanti fa il prolungamento dell’intesa con l’attuale allenatore, ripartiranno ancora dall’ex Chievo e Catania

Questo il comunicato del club del presidente Giulini: «Il Cagliari Calcio e mister Maran avanti insieme: il Club è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del tecnico sino al 30 giugno 2022. Arrivato in Sardegna l’estate scorsa, Maran si è subito calato con entusiasmo nella nuova realtà, facendosi apprezzare per le sue qualità professionali e umane. Con serietà e dedizione ha messo da subito il gruppo alla base del progetto tecnico e i risultati sin qui ottenuti premiano con merito questo gran lavoro. Il Cagliari e Maran, un rapporto che si consolida, altre tre stagioni per continuare a crescere assieme. Congratulazioni, Mister!».