Maran sfida la Roma: «Servirà la gara perfetta. Arbitri? Recriminiamo in silenzio»

Le parole di Rolando Maran, allenatore del Cagliari, alla vigilia della sfida interna con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, lancia la sfida alla Roma. L’allenatore dei rossoblù ha parlato alla vigilia di Cagliari-Roma e ha invitato i suoi a tirare fuori il massimo: «Vincere aiuta a vincere, abbiamo passato il turno contro una squadra di A e questo ci fa bene. Infortunati? Ci piacerebbe avere tutti a disposizione – riporta cagliarinews24.com – ma non sempre è così. Noi però non vogliamo pensarci troppo, pensiamo a quelli che andranno in campo. Domani troveremo una squadra dal tasso tecnico più alto rispetto all’ultima gara col Frosinone, con giocatori capaci di risolvere una partita in ogni momento. La Roma paga un inizio difficile, ora ha trovato il passo giusto al netto di qualche episodio. Arbitri? Anche noi avevamo da recriminare ma lo abbiamo fatto in silenzio perché confidiamo che gli arbitri non si facciano condizionare da sfoghi o recriminazioni».

