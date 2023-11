Maran: «Sono ancora legato al Cagliari, su Ranieri…»

Le parole di Rolando Maran, ex allenatore del Cagliari, sul suo rapporto con la squadra rossoblù. I dettagli

Rolando Maran ha parlato a Radiolina della stagione del Cagliari in Serie A.

PAROLE – «Momenti per me indimenticabili, sono rimasto legato a Cagliari e mi luccicano gli occhi. Cagliari Lazio? In questo momento ho rabbia in corpo perché sono fermo e mi vengono tanti pensieri, purtroppo quel risultato non cambia ma ci siamo divertiti molto durante quel percorso. Ranieri? Per me vederlo tornare a Cagliari è stato un esempio da seguire per tutti. Mi è piaciuto il modo come è arrivato a Cagliari, sembrava che si fosse preso per mano tutto l’ambiente e ha dato fiducia a tutti, così è stato».