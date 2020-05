Maran: «Sono reduce da un’esperienza finita male ma ora cerco di ripartire»

L’ex allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole sul suo futuro

Si è interrotta a marzo l’avventura di Rolando Maran sulla panchina del Cagliari. Il tecnico, ancora sotto contratto con il club rossoblù, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione #CasaSkySport.

NAINGGOLAN – «Progetti futuri? Nell’immediato cerco di far passare questo momento e di fare un’analisi. I giocatori più forti che ho allenato? Ce ne sono stati tanti bravi. Solo a Cagliari nell’ultimo anno ho avuto Radja Nainggolan, che potrebbe giocare in squadre che lottano per il vertice».

COLLEGHI – «Mi è capitato di sentire Allegri e Pioli, in questi momenti ci si confronta. Li ho conosciuti entrambi al corso di Coverciano quando cercavamo di imparare questo mestiere. Ogni allenatore ha l’ambizione di confrontarsi con panchine importanti e da parte mia c’è ancora. Sono reduce da un’esperienza finita male, ma ci siamo tolti grandi soddisfazioni ed eravamo proiettati verso obiettivi importanti. I tecnici italiani hanno una grande preparazione, il fatto che mi giudichino in maniera positiva fa gran piacere».