In conferenza stampa Rolando Maran tranquillizza i tifosi sul periodo d’appannamento del suo Cagliari in vista della sfida di Genova

Rolando Maran esprime tranquillità nella conferenza stampa pre-Genoa. Queste le parole raccolte da calciocasteddu.it riguardo il periodo difficile dei rossoblù, reduci da tre ko di fila: «Abbiamo totalizzato tre sconfitte anche se in una non lo meritavamo. Sono state figlie di un calendario non semplice. La gara di domani sarà importante perché vogliamo interrompere questo trittico di sconfitte. Dobbiamo continuare a percorrere la nostra strada»

Sulla sfida al Genoa: «Giocheremo contro una squadra che si giocherà tutto, sarà importante andare in campo e cercare di ottenere il risultato. Mi aspetto un Genoa compatto con un grande pubblico alle spalle. Sarà molto carico. Castro? Partire da titolare è difficile, è rientrato meglio di quanto mi aspettassi ma ancora deve mettere minutaggio».