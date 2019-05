Marcelo gela la Juve: ecco la decisione del terzino brasiliano

Il terzino delle merengues ha preso una decisione sul suo futuro: non lascerà Zidane e il Real Madrid. Gelata la Juve

Marcelo non andrà via dal Real Madrid, o almeno questo sembra trasparire dalle parole del terzino brasiliano: «Sono felice del ritorno di Zidane. Non solo per me, ma per il Madrid, per i dirigenti… Tutti adoravano Zizou. L’ho detto milioni di volte che per lui farei qualsiasi cosa. Sono molto felice con lui».

Il ritorno sulla panchina blancos di Zidane sembra aver quindi riportato serenità al Real Madrid: il terzino vuole rimanere alla corte dell’allenatore francese per riportare in alto la sua squadra.