Marcelo nei guai: rifiuta l’alcoltest, multa e patente ritirata

Fermato dalla polizia a Rio de Janeiro, Marcelo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest: multa e patente ritirata per un anno in Brasile

Disavventura per Marcelo in Brasile. Il terzino del Real, fuori dalle convocazioni di Tite per la Copa America, ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in Brasile, dove lunedì notte è stato fermato dalla polizia mentre si trovava alla guida della sua auto.

Bloccato dagli agenti, a Marcelo è stato chiesto di svolgere un alcoltest, richiesta che il brasiliano ha deciso di rifiutare. Secondo quando riportato da ‘O Globo‘ il giocatore ha preferito pagare una multa. Oltre alla multa, Marcelo si è però visto anche ritirare la propria patente di guida. Una sanzione che ora non gli permetterà di guidare per un anno in Brasile.