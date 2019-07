Marchisio torna alla Juve? Cita Boniperti sui social e… – FOTO

Claudio Marchisio potrebbe tornare alla Juve? L’ex bianconero ha citato Boniperti sui social per i suoi 91 anni – FOTO

Giampiero Boniperti, storico giocatore della Juve ed ex presidente del club piemontese, compie quest’oggi 91 anni. Per festeggiare la giornata, un altro calciatore ex Juve, Claudio Marchisio, ha voluto dedicargli uno speciale augurio.

Ecco le sue parole postate sui social: «La Juventus, il sogno della mia vita! Perché io avevo in quegli anni un solo desiderio: giocare una partita di serie A con la maglia bianconera. Me ne sarebbe bastata una, per essere felice per sempre».