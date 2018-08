Marchisio, nostalgia Juve: a cena con i suoi ex compagni – FOTO

Claudio Marchisio a cena con i suoi ex compagni della Juventus. Il Principino insieme alla BBC e a Pinsoglio: ecco la foto

Impossibile cancellare 25 anni d’amore, impossibile cancellare tantissimi anni di amicizia. Claudio Marchisio ha risolto il contratto con la Juventus prima dell’inizio del campionato ma naturalmente il suo rapporto d’amicizia con i calciatori bianconeri va avanti, indipendentemente dal contratto con la Juventus e dal suo futuro, ancora da decifrare. Claudio ha in mano diverse offerte, piace a Zenit, Montreal e Porto, ma nelle ultime ore ne ha approfittato per andare a cena con i suoi ex compagni.

Il Principino è andato a cena con gli storici vecchi compagni: eccolo ritratto in un locale con Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, ovvero la BBC e Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus. Cena dal sapore juventino per l’ex numero 8 bianconero. In attesa di scegliere la sua nuova destinazione ha voluto dare uno sguardo al suo passato.