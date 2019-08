Marchisio scrive a Nadia Toffa: «Eri speciale, mi mancherai davvero»

A soli 40 anni è scomparsa la giornalista Nadia Toffa: Claudio Marchisio la ricorda con una lunga ed emozionante lettera

Claudio Marchisio saluta Nadia Toffa, giornalista scomparsa a soli 40 anni. Il centrocampista ha scritto un lungo messaggio su Instagram.

«Ho sempre stimato Nadia per le sue battaglie e per le sue lotte.

Perché come le scrivevo spesso, affrontava ogni volta temi complicati e scomodi.

Perché iniziava e terminava ogni servizio con il sorriso, quasi a volerci rassicurare tutti quanti. Ma nel mezzo non ce n’era per nessuno.

Ero certo avresti affrontato la malattia con la stessa grinta e la stessa determinazione. La stessa che sono sicuro sarà d’esempio per moltissime persone.

Questo vuol dire saper fare la differenza, questo vuol dire essere speciali.

Mi mancherai davvero» ha scritto su Instagram il centrocampista.