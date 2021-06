Marco Rossi: «L'Italia può arrivare in fondo. Il Var? Sul gol di Ronaldo...»

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, parla dopo l’impresa nella giornata di ieri con il pareggio contro la Francia: ecco le sue parole

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato a Radio24 della sua squadra ad Euro 2020.

VAR – «La squadra nel nostro girone che a me ha dato la sensazione di essere più squadra è stata la Germania. L’utilizzo del VAR faccio fatica a capirlo, una volta interviene. Sul terzo gol di Ronaldo non è stata nemmeno controllata la posizione».

GERMANIA – «Credo che per noi sia un’impresa quasi impossibile riuscire a fare risultato in Germania. Ho fatto ai ragazzi i complimenti perchè ci siamo regalati la possibilità di essere in gioco all’ultima giornata in un girone simile».

ITALIA – «Credo che l’Italia possa arrivare davvero in fondo all’Europeo. Sta dando l’immagine di continuità migliore rispetto a tutte le altre nazionali».

UNGHERIA – «Qui in Ungheria c’è grande affetto da parte della tifoseria e grande considerazione da parte dei vertici della Federazione. Ricordo che quando Lippi vinse il Mondiale c’era gente che lo criticava. C’è sempre qualche voce fuori dal coro».