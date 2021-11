Psg, Verratti: «Messi è uno spettacolo. Italia? i tifosi stiano tranquilli»

Marco Verratti, centrocampista del Psg e della Nazionale, ha parlato di Lionel Messi e dei playoff che aspettano l’Italia

Ai microfoni di Sky Sport è stato intervistato Marco Verratti. Il centrocampista del Psg ha parlato del compagno Lionel Messi.

MESSI – «Ci scordiamo che parliamo di una persona come le altre. L’inizio è stato difficile per lui, ma ora si sta abituando. Giocare con lui è un privilegio, lo abbiamo accolto come un re. E’ un ragazzo semplice, sono felice che si sia finalmente sbloccato anche in campionato. Spettacolare giocare con lui, ci diverte anche negli allenamenti. Noi due abbiamo un rapporto molto bello, mi piacciono le persone come lui. Ci troviamo bene in campo e fuori».

Inevitabile un pensiero sulla Nazionale, che a marzo dovrà affrontare i playoff per qualificarsi al Mondiale in Qatar.

ITALIA – «Nella testa c’è già il playoff. Ogni volta prima di dormire già penso alle sfide che affronteremo. Non possiamo sbagliare, dovremo dare il massimo. Giocando con il cuore si possono raggiungere obiettivi che prima si pensavano impossibili. Dico agli italiani di stare tranquilli, daremo tutto in campo. Non sarà semplice, ma ho fiducia che riusciremo a qualificarci. Il calcio è strano, ma abbiamo molte possibilità».