Marianella: «Ecco come andranno le italiane in Champions League»

Marianella, celebre volto di Sky Sport, punta sulla Juve e le altre italiane per gli impegni di Champions League

Si avvicina la Champions League: Massimo Marianella, giornalista e commentatore di Sky Sport, fa le sue previsioni sulle squadre italiane, con la Juve sul piedistallo.

«Tutte le italiane possono stupirci in Champions. Tre possono partire con delle idee in grande cioè Juve, Napoli e Inter, ma anche l’Atalanta può andare avanti, o al massimo far bene in Europa League. La Juve costruita per vincere la Champions e può vincerla»