Ai microfoni di Radio Sportiva, Marino ha un suggerimento per la Juventus: Romagnoli profilo ideale per rinnovare la difesa

La Juventus deve pensare alla difesa del futuro e quest’estate non farà mancare qualche colpo in tal senso. Nel frattempo, Pierpaolo Marino, ai microfoni di Radio Sportiva, lancia un suggerimento ai bianconeri.

Il direttore sportivo, infatti, individua nel difensore milanista Romagnoli il profilo adatto per ricostruire la difesa juventina: «Penso che Romagnoli servirebbe alla Juventus perché il club ha da rinnovare molto in difesa e lui sta dimostrando di avere attributi e qualità per potersi esprimere a certi livelli».