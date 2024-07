Mario Balotelli SVINCOLATO, quale futuro? Possibile pista FUORI DALL’EUROPA

Mario Balotelli torna svincolato e ora per lui si apre una nuova prospettiva: le ultime sul futuro dell’ex attaccante di Inter e Milan

Mario Balotelli ha rescisso il contratto dall’Adana Demirspor, ritrovandosi così senza squadra in questo calciomercato. Il suo futuro adesso potrebbe essere in Brasile: secondo quanto riportato da UOL Esporte, il Corinthias è seriamente interessato all’ex Inter, Milan e City.

Non una trattativa semplice però: la richiesta del calciatore è di 1.3 milioni all’ingaggio e un contratto da 3 milioni circa a stagione. Nonostante le richieste economiche, la squadra paulista è molto tentata e i contatti sono in corso.