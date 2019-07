Gran bel gesto del difensore della nazionale marocchina Mehdi Benatia. L’ex Juventus aveva visto delle foto di alcuni bambini del Marocco costretti a guardare la partita in comitiva su un cellulare.

L’ex difensore della Juventus ha deciso di regalare un televisore a questa combriccola di ragazzi per ammirare lo spettacolo della Coppa d’Africa: piccolo gesto che però ha regalato tanta felicità.

I bimbi di Douar Ait Baaziz, in Marocco, hanno poco o nulla. E così, per vedere la Coppa d’Africa, toccava arrangiarsi in 15 davanti a un cellulare poggiato su un palo di legno. Fino a quando #Benatia non ha visto la loro foto. E gli ha portato la tv… 🙌

Il calcio è chi lo ama pic.twitter.com/L8TcQewGHs

— Gianluca Abate (@Aba_Tweet) July 2, 2019