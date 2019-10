Marocco, Benatia saluta la Nazionale: «10 anni di gioie e dolori»

View this post on Instagram

Apres plus de 10 années en selection, j’ai connu des joies, des peines mais ce que je retiendrais le plus c’est l’amour du peuple Marocain! Qu’Allah veille sur vous 🙌🏽. Juste un mot à dire MERCI pour tout, et, à tous pour vos milliers de messages ça me va droit au cœur #onelove #dimamaghrib 🇲🇦🇲🇦🇲🇦