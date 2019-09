Marotta: «Icardi? Siamo sereni. A fine mercato saprete di più sulla vicenda»

L’ad Beppe Marotta è intervenuto nuovamente sulla questione Icardi ai microfoni di Sky prima del fischio d’inizio contro il Cagliari

«Siamo molto chiari prima e sereni oggi. Affronteremo anche questa situazione con serenità. Credo sia giusto dare spazio agli attori principali di oggi che sono quelli che vanno in campo. Sicuramente troveremo un avversario molto agguerrito. Non è questione di risolvere, è una gestione a mio avviso anche ordinaria per quanto riguardai l calcio. Con massima trasparenza, come sempre fatto. Se dovesse rimanere a Milano, a fine mercato saprete di più sulla vicenda»