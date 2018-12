Marotta, prima uscita da interista: «Fiducia nel Barcellona»

Beppe Marotta sarà il prossimo dirigente dell’Inter e ha parlato della qualificazione agli ottavi di Champions League

Beppe Marotta, amministratore delegato ex Juventus, firmerà nelle prossime ore per l’Inter. Il dirigente, ‘scaricato’ dai bianconeri, ripartirà dopo 2-3 mesi dai grandi rivali nerazzurri. I più maliziosi dicono che il dirigente stia già lavorando per l’Inter da diverse settimane ormai con tanto di contratto già firmato durante il viaggio in Cina da Suning ma l’ufficialità del suo ingaggio arriverà solo nella giornata di giovedì. Il dirigente ha ricevuto il premio Andrea Fortunato e, lasciando il Coni, si è sbilanciato sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

L’Inter scenderà in campo contro il Psv ma dovrà attendere un risultato positivo dal Camp Nou: i nerazzurri hanno 7 punti, come il Tottenham, e in caso di vittoria degli Spurs in Catalogna sarebbero eliminati. «Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, da tanti anni ci manca l’en plein – ha detto il prossimo dirigente dell’Inter – Fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì, ma soprattutto sta alle squadre italiane cercare di vincere». Prima uscita da interista per Beppe Marotta che fa il tifo per le italiane ma anche per il Barcellona che non deve perdere contro il Tottenham per consentire ai nerazzurri di passare il turno.