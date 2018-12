Marotta all’Inter: finalmente ci siamo! Domani arriva l’ufficialità 

Tutto pronto per Beppe Marotta all’Inter: nella giornata di domani dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo approdo in nerazzurro

Finalmente ci siamo! E’ questione di poche ore per l’inizio ufficiale dell’era Marotta all’Inter. Domani, l’ex dirigente della Juventus Beppe Marotta, diventerà ufficialmente il nuovo amministratore delegato dell’Inter. Come confermano fonti societarie, nella giornata odierna dovrebbe giungere la conferma di un Consiglio di Amministrazione per l’ingresso in società di Marotta. Il neo dirigente nerazzurro riceverà le deleghe per l’area sportiva, mentre quelle per l’area economico-finanziaria rimarranno nelle mani dell’attuale ad Alessandro Antonello. Dunque Marotta collaborerà col direttore sportivo Piero Ausilio e con l’attuale Chief Football Operations Officer, Giovanni Gardini. L’ufficialità di Marotta dovrebbe quindi arrivare per domani pomeriggio, ma senza alcuna conferenza stampa. Il manager interista debutterà ufficialmente al Dacia Arena di Udine, nella sfida contro l’Udinese di sabato 15 dicembre.