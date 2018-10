Beppe Marotta sarà in tribuna questa sera per assistere al derby di Milano tra Inter e Milan. I nerazzurri lo corteggiano

Beppe Marotta non farà parte del nuovo Club Italia ma attende un ‘vero’ club per ripartire. L’amministratore delegato, formalmente, è ancora legato da un contratto alla Juventus e prima di firmare con una nuova squadra dovrà risolvere l’accordo con la Juventus. L’ex Samp è decaduto dalla carica di amministratore delegato ma ha ancora un contratto in essere da direttore generale. Il dirigente si è trasferito a Milano dopo l’addio alla Juve e stasera sarà in tribuna a San Siro per assistere al derby tra Inter e Milan.

Marotta avrebbe incontrato Steven Zhang, prossimo presidente dell’Inter (la nomina verrà ratificata nell’assemblea dei soci di venerdì)), in due occasioni. Il club interista sta pensando all’ex dirigente bianconero ma il suo futuro potrebbe dipendere ancora una volta dalla Juventus: qualora Andrea Agnelli non dovesse porre veti, scrive Tuttosport, il dirigente potrebbe accasarsi a Milano. L’eventuale arrivo di Marotta segnerebbe una rivoluzione in casa Inter: i nerazzurri hanno una struttura orizzontale, con i vari dirigenti che, avendo pari poteri, si interfacciano direttamente con Suning. Con l’eventuale arrivo dell’ex Juve, l’Inter assumerebbe probabilmente una struttura simile a quella della Juventus con il doppio ad (alla Juve c’era Mazzia, all’Inter c’è Antonello) e con il nuovo dirigente pronto ad interagire con Auslio e Gardini per formare la triade nerazzurra.