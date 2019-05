In occasione della cerimonia del premio “Peppino Prisco” l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha ricordato l’ex vicepresidente dell’Inter

È stato assegnato a Beppe Marotta il premio “Peppino Prisco” per la lealtà sportiva. Cerimonia tenutasi al Teatro Maraccino di Chieti, dove alla fine della quale l’ad nerazzurro ha ricordato la figura dell’ex vicepresidente dell’Inter:

«Manca tantissimo in un mondo che è completamente cambiato rispetto al suo vissuto. La sua ironia celebrava un mondo fatto di grandissimi valori. Proprio oggi ricordarlo significa esaltare il valore della memoria, la sua ironia ci apre una strada verso l’identificazione in questo mondo che oggi è fatto di tantissima pressione e ha perso l’essenza del gioco, del contenitore di emozioni. Peppino Prisco ha vissuto in maniera esemplare questo mondo», le parole di Marotta.