Marsiglia Atalanta, Ruggeri: «Non c’è una favorita, possiamo dire la nostra. Per noi è un grandissimo orgoglio»

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare la partita contro l’Olympique Marsiglia in Europa League.

FAVORITA – «Secondo me non c’è favorita o sfavorita, dipende tutto da come si interpreta la partita, da come si va in campo. Possiamo dire la nostra, ma dovremo avere massimo rispetto per la squadra avversaria e umiltà, essere consapevoli delle nostre caratteristiche che possiamo sfruttare durante la partita»

TIFOSI – «È una costa fantastica, perché vediamo anche lassù i nostri tifosi: c’è tutto il settore pieno, per noi è un grandissimo orgoglio e proveremo a renderli felici nel migliore dei modi»