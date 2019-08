L’Olympique Marsiglia mette alla porta Adil Rami: il giocatore ha partecipato a un programma tv al posto di allenarsi

L’Olympique Marsiglia ha deciso di licenziare Adil Rami. Il difensore ex Milan, noto per le diverse bravate, avrebbe saltato un allenamento con la scusa di un infortunio.

Anziché lavorare con la squadra, Rami avrebbe inventato il problema fisico per poter partecipare ad un programma televisivo. Decisione dura ma necessaria per far fronte all’irresponsabile gesto del giocatore.