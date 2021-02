Marsiglia, voci sul post Villas Boas: spunta il nome di Sampaoli

Villas Boas ha lasciato il Marsiglia all’improvviso ed ora il club francese sta correndo ai ripari per trovare un nuovo allenatore: spunta Sampaoli

Jorge Sampaoli sembra il nome più caldo per sostituire Villas Boas sulla panchina del Marsiglia. Il tecnico portoghese ha lasciato a sorpresa il club francese che ora corre ai ripari.

Secondo quanto riportato da AS, l’attuale tecnico dell’Atletico Mineiro sarebbe la scelta numero uno per sostituire il portoghese anche per la sua esperienza internazionale maturata sulla panchina del Cile e del Siviglia.