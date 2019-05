Mascherano ci ripensa: tornerà a vestire la maglia dell’Argentina

Mascherano torna sui suoi passi: il centrocampista ex Barcellona tornerà a vestire la maglia dell’Argentina

Javier Mascherano vestirà ancora la maglia dell’Argentina. L’ex giocatore del Barcellona aveva annunciato l’addio dopo l’eliminazione dal Mondiale di Russia: ma el Jefe ritornerà a rappresentare la sua selezione in occasione dei Giochi Panamaricani del 2019.

La Nazionale sarà composta da U23 e lui sarà uno dei tre over selezionati: gli altri due saranno Fabricio Coloccini e Maxi Rodrìguez. Il centrocampista argentino, di 34 anni, oggi milita in Cina, nell’Hebei Fortune. Probabilmente, sarà l’occasione per Mascherano di salutare in maniera più formare la sua Nazionale.