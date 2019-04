Ricky Massara può lasciare la Roma. Il direttore sportivo potrebbe andare via, seguendo il suo maestro Sabatini

Ricky Massara lascia la Roma? Il direttore sportivo in pectore è volato a Boston per parlare del futuro del club romanista ma al momento sembra essere la seconda scelta in vista della prossima stagione. La Roma infatti ha messo nel mirino Gianluca Petrachi, ds del Torino, e Ricky potrebbe decidere di andare via. L’attuale ds, dopo la gavetta alle spalle di Sabatini e Monchi, si aspettava più considerazione.

Ricky Massara è deluso, sperava di poter lavorare in piena autonomia e starebbe pensando di lasciare la Roma. Non è escluso che a fine stagione decida di lasciare la Roma per seguire Sabatini. Il suo mentore ha appena divorziato dalla Sampdoria e potrebbe proseguire la sua carriera in Emilia, al Bologna. Il club rossoblù cambierà, lascerà andare Bigon e, in caso di salvezza, potrebbe arrivare proprio Sabatini.