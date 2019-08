Massese-Genoa, goleada del Grifone: poker di Sanabria!

Il Genoa continua la preparazione in vista del debutto in campionato: contro la Massese finisce 9-0

Il Genoa di Andreazzoli continua la propria preparazione in vista del debutto in campionato. Il Grifone ha affrontato oggi la Massese, club che milita nell’Eccellenza toscana, e l’ha demolito per 9-0.

Quattro gol di Sanabria, tre del neo acquisto Gumus e una a testa per Pandev e Jagiello. Una buona prova per i rossoblù che hanno potuto osservare dal primo minuto il gioco di Lasse Schöne.