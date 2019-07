Mata gela Juve e Real: «Pogba è felice a Manchester»

Juan Mata ha provato a spegnere le voci di un possibile trasferimento di Paul Pogba. Le parole del centrocampista spagnolo

Intervistato dal Daily Mail, il centrocampista del Manchester United Juan Mata ha provato a raccontare il suo compagno di squadra Pogba. Il francese è sempre al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano dall’Inghilterra, ma Mata non è dello stesso parere.

POGBA – «Conosciamo tutti Paul, è un centrocampista fantastico e un bravissimo ragazzo. È molto positivo e porta un bel clima nello spogliatoio. Credo che sia felice al Manchester United, ma non posso parlare per altre persone. Ovviamente per il nostro bene mi auguro che resti e che sia contento qui, è una grande risorsa per noi»