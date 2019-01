Juve, sfida al Barcellona per Mata: i dettagli

Juan Mata, giocatore del Manchester United, è in scadenza di contratto e può finire nella Liga o in A. Ci prova la Juve

La Juventus continua a sondare il calciomercato degli svincolati. Il club bianconero ha chiuso l’accordo con Aaron Ramsey dell’Arsenal e potrebbe pescare nuovamente in Premier League. La Juve, secondo il Mirror, ha messo nel mirino Juan Mata, centrocampista offensivo che ha contribuito in maniera importante alla rimonta del club inglese nella sfida di Champions giocata a Torino poco più di un mese fa.

Juan Mata ha il contratto in scadenza, la Juve potrebbe provarci. Sul giocatore spagnolo però non c’è solo la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, anche il Barcellona spinge per l’acquisto a parametro zero del centrocampista spagnolo ex Valencia. Possibile ritorno nella Liga o possibile avventura in Serie A per il calciatore. Il giocatore riflette sul suo futuro. La Juve è pronta a innescare un nuovo duello di calciomercato con il Barça.