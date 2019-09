Matri al Brescia, parla l’agente: «Da tempo c’era accordo con Cellino»

Tullio Tinti, agente di Matri, ha commentato la trattativa andata a buon fine che ha portato l’attaccante al Brescia

Tullio Tinti, noto agente di mercato che cura, tra gli altri, gli interessi di Matri, ha commentato l’approdo di quest’ultimo al Brescia. Ecco le parole.

«Matri al Brescia? Era tutto in bilico fino all’ ultimo, ma Cellino lo ha preso alla fine. Il ragazzo è felice. La scelta di Alessandro era condivisa col presidente già da tempo, ha voglia di giocare e mettersi in discussione in una grande piazza».