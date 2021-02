Matri presenta Juve-Inter: «Entrambe vorranno dimostrare una cosa»

Alessandro Matri presenta Juve-Inter: l’ex giocatore bianconero dice la sua sul match di Coppa Italia di questa sera

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è intervenuto Alessandro Matri, per presentare il match di Coppa Italia tra Juve e Inter.

«Gara aperta, perché un gol di scarto è troppo poco per sentirsi al sicuro. E poi tra le due squadre c’è stato il botta e risposta tra campionato e Coppa Italia: entrambe vorranno dimostrare di essere all’altezza dell’altra. L’Inter avrà più stimoli, avendo perso all’andata, e rispetto a San Siro avrà il vantaggio di avere Lukaku: mi ha sorpreso come si sia subito inserito nel campionato italiano, si vede la mano di Conte, che ha lavorato tanto su di lui. Una volta le big snobbavano la Coppa Italia, ora non è più così: un trofeo ti dà sempre soddisfazioni».