Matthaus spaventa il Dortmund: «Haaland pronto ad andare via»

Lothar Matthaus ha parlato del futuro di Erling Haaland al Borussia Dortmund

Lothar Matthaus, ex stella della Germania, in una intervista al sito ufficiale della Bundesliga ha spaventato il Borussia Dortmund parlando del futuro di Erling Haaland.

«Haaland è una vittoria non solo per il Dortmund ma per l’intera Bundesliga. Il Borussia deve essere contento di averlo preso perché è un attaccante adatto ad un club che gioca un calcio offensivo. Ha soli 20 anni ed è una macchina perfetta. È un attaccante straordinario: lui non corre, vola. Ritengo che un giorno, neanche troppo lontano, Haaland non giocherà più al Dortmund e farà il passo successivo. È già pronto per il grande salto in un top club d’Europa».