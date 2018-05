Matuidi, aperto dossier su cori razzisti dei tifosi dell’Inter

Cori razzisti nei confronti di Blaise Matuidi durante Inter-Juventus: la Procura Federale potrebbe aprire un’indagine sul tifo nerazzurro

Durante il match tra Inter e Juventus, alcuni tifosi nerazzurri avrebbero diretto dei cori di discriminazione razziale nei confronti del centrocampista bianconero Blaise Matuidi. Per questo motivo nelle prossime ore potrebbe essere aperto un dossier da parte della Procura Federale. A dare mandato il Giudice Sportivo di Serie A, che nel proprio comunicato ha scritto quanto segue:

«Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che parte dei sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore “Curva Verde” 1°, 2° e 3° anello, si rendevano responsabili, al 10° del secondo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi Blaise; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato, tuttavia, che ai fini della valutazione della concreta dimensione dei cori, e quindi della loro effettiva punibilità, è necessario acquisire il dato, anche approssimativo, degli occupanti dei settori coinvolti, nonché, con l’occasione, ricevere conferma che i cori discriminatori sono stati percepiti come provenienti, in maniera omogenea, da tutti e tre i settori della “Curva Verde” indicati nel rapporto; P.Q.M. riservata ogni decisione in merito, anche in ordine alla sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Internazionale-Napoli del 30 aprile 2017 (CU LNPA n. 197 del 2 maggio 2017), per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova”, dà mandato alla Procura federale di acquisire i dati e gli elementi sopra indicati».