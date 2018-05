Matuidi e Benatia in odor di sfottò: «Dove sono i fuochi d’artificio?» – VIDEO

Continuano gli sfottò in salsa bianconera per lo Scudetto della Juventus, Blaise Matuidi e Mehdi Benatia nei festeggiamenti rievocano i fuochi d’artificio in quel di Napoli

Una volta raggiunto il settimo Scudetto consecutivo ufficialmente, grazie al pareggio per 0-0 contro la Roma all’Olimpico, diversi protagonisti della Juventus si sono lasciati andare togliendosi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del Napoli e dei tifosi del Napoli. Tra questi anche i due calciatori bianconeri, Blaise Matuidi e Mehdi Benatia, elementi fondamentali per la stagione della Vecchia Signora conclusasi con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia.

In primis è stato Giorgio Chiellini nell’intervista di ieri a Premium Sport a togliersi più di un sassolino dalle scarpe, sopratutto rivolgendosi ai troppi festeggiamenti del Napoli e agli sfottò di Insigne immediatamente successivi alla sconfitta bianconera nello scontro diretto che sembrò quasi il preludio al sorpasso degli uomini di Sarri. Mehdi Benatia e Blaise Matuidi, invece, hanno ‘sfottuto’ i tifosi del Napoli citando un elemento immancabile in quei giorni post-scontro diretto: i fuochi d’artificio nella città campana per la vittoria. Questo il video che ritrae i due calciatori nei festeggiamenti post-partita di ieri su Instagram e poi ‘grabbato‘ su Youtube: «Dove sono i fuochi d’artificio ora?».