Matuidi: «Mai pensato di lasciare la Juve. Il ritorno al Psg…»

Dal ritiro della Nazionale parla Matuidi: il centrocampista della Juve rivela di non aver mai pensato di lasciare il club

Blaise Matuidi parla di Juve e di Psg dal ritiro della Nazionale francese.

JUVE – «Ritorno al Psg? Era tutto falso. Ho sempre detto di stare bene alla Juve. Tifo PSG sin da piccolo e indossarne la maglia mi ha permesso di realizzare un sogno. Ma ora sono fiero di giocare in uno dei migliori club al mondo. La questione non si è mai posta. Tanta concorrenza in bianconero? Mi stimola. Nel calcio non ti regala niente nessuno, tocca a te conquistarti un posto. Ma se sono qui è perché mi sono sempre fatto trovare pronto in campo».