Max Allegri: «Perché mi fermo un anno? Il motivo è semplice…»

L’ex allenatore della Juventus ha spiegato il motivo della sua scelta di fermarsi per un anno. Ecco le parole di Allegri

Allegri non allenerà un club per la prossima stagione. L’ex tecnico della Juventus lo ha ribadito in occasione dell’evento “Run for the oceans”.

Le motivazioni di Allegri sono semplici:«Il motivo è molto più semplice del previsto. Sono senza squadra e per questo sto fermo», ha detto sorridendo ai giornalisti presenti alla corsa promossa per sensibilizzare i cittadini riguardo il tema della plastica.