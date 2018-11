Maxi Lopez non dimentica: «Nessun rapporto con Icardi, Wanda capirà»

Maxi Lopez dal Brasile parla dei rapporti con l’ex moglie Wanda Nara e con l’ex amico (ora nuovo compagno della showgirl argentina) Mauro Icardi: il triangolo (a distanza) continua

Dei rapporti tra gli ex migliori amici Mauro Icardi e Maxi Lopez forse si è già ampiamente parlato. L’attuale capitano dell’Inter, marito di Wanda Nara, ex moglie dell’attaccante attualmente in forza al Vasco da Gama, in Brasile, è accusato da gran parte dell’opinione pubblica argentina (e per questo bistrattato in patria) di aver di fatto rubato la donna a quello che un tempo era un suo amico. Verità forse soltanto molto parziale, fatto sta che tra Icardi e Maxi Lopez i rapporti al momento sarebbero, come facilmente comprensibile, pressoché nulli: dopo i momenti di frizione (celebre la mancata stretta di mano in una partita tra Sampdoria ed Inter qualche anno fa), adesso praticamente quasi tutto tace.

«Non ho alcun rapporto con Icardi, è solo il marito della mia ex moglie – ha confessato Maxi Lopez ai microfoni di Globoesporte – . Sono molto legato ai miei figli ed anche alla loro madre, quando decide di stare calma. Le cose tra noi non sono andate molto bene per un po’ di anni. Io ho sempre cercato di avere un rapporto con Wanda, ma spesso con lei diventa difficile perché, come dico sempre, i problemi dei genitori non sono quelli dei bambini. I figli devono restarne fuori, ma un giorno potrebbe capirlo anche lei».