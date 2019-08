L’ex attaccante di Toro e Udinese, Maxi Lopez, torna a giocare in Italia: trovata l’intesa con un club di Serie B

Come riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, sarebbe stata trovata un’intesa per il ritorno in Italia dell’ex attaccante di Toro e Udinese, Maxi Lopez.

L’argentino avrebbe infatti trovato l’accordo con un club di Serie B, il Crotone. Maxi Lopez giocherà dunque in calabria sulla base di un’annuale con opzione da 400mila euro più bonus.