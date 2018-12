Maxi Lopez ha usato i social per lanciare una dura frecciatina nei confronti della moglie di Icardi, Wanda Nara – FOTO

Wanda Nara ha commentato ieri su Instagram la passione dei figli per il mondo nerazzurro, mondo che vede protagonista suo marito, Mauro Icardi. Il figlio avuto con Maxi Lopez, Valentino, ha raccontato di esser sempre stato nerazzurro anche quando suo papà giocava nel Milan. E Wanda ha così argomentato: «Quante volte mi hanno giudicata per aver fatto mettere magliette ai miei figli che non erano quelle del padre. Ma se esiste il male, anche la verità e la giustizia esistono. Valu racconta di essere stato sempre interista e che a volte gli abbiamo fatto mettere le magliette per il suo papà».

Queste dichiarazioni non sono passate inosservate agli occhi di Maxi Lopez che ha deciso di replicare sempre su Instagram attraverso i suoi figli L’ex marito ha infatti postato sui social una foto che ritrae i tre figli con la maglia del Vasco da Gama, squadra in cui milita attualmente l’ex Milan. Insomma, si tratta di una lotta a suon di magliette che ha visto come protagonisti i figli, ingiustamente strumentalizzati dal difficile rapporto tra Maxi e Wanda.