Toro-Parma, Mazzarri indica nuovamente l’orologio – VIDEO

Walter Mazzarri è tornato a mostrare l’orologio durante Toro-Parma come molte volte ha fatto in passato

Il Toro è in netta difficoltà contro un Parma che ha aggredito fin dalle prime battute i granata, portandosi addirittura in vantaggio di 0-2. Baselli ha in seguito dimezzato lo svantaggio con una bordata da fuori area e congelando il cambio che aveva in mente Mazzarri (Zaza per Ola Aina) per scuotere i suoi. Proprio il tecnico granata si è reso protagonista di una simpatica scenetta che lo vede spesso protagonista. Mazzarri ha ripetutamente mostrato l’orologio nei confronti del direttore di gara Massa per segnalare la quantità di tempo perso da Sepe durante i rinvii dal fondo. Una pratica già adottata dall’ex tecnico del Napoli che l’ha reso celebre nel web e sui social in generale.