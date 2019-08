Mazzarri su N’Koulou: «Abbiamo fatto di tutto per convincerlo a rimanere»

Walter Mazzarri ha dato importanti indizi sul futuro di Thomas N’Koulou che molto probabilmente non sarà al Toro

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky del futuro di Thomas N’Koulou. Le parole del tecnico granata.

N’KOULOU – «Il presidente ad oggi ha mantenuto le promesse, ha tenuto tutti. Mi sembra che Cairo abbia parlato tante volte, ha rifiutato proposte importanti da tante squadre. Società del nostro livello non ce la fanno. Volevamo dare continuità al girone di ritorno. Io so che la Roma ci ha provato tantissimo, noi l’abbiamo voluto trattenere. Adesso mi fermo qua, non dico altro»