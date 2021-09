Cagliari, Mazzarri: «Riva fu quasi un padre per me. Ho detto sì perché...»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro sulla panchina rossoblù

«I tifosi del Cagliari vogliono vedere una squadra che non molla mai, un allenatore sempre sul pezzo, che lavora: io incarno questo spirito e preferisco i fatti alle parole. I motivi che mi hanno spinto ad accettare questa proposta sono diversi: la Società ha le idee chiare e mi è piaciuto quello che mi è stato detto da chi ho incontrato, il Presidente su tutti. Un ricordo della mia prima esperienza qui? Ero un ragazzino, Gigi Riva fu quasi un padre per me. Il calcio senza tifosi? Non è calcio. Prima avevo rifiutato diverse panchine, senza il pubblico allo stadio non ho stimoli».

